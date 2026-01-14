“Protector de pedófilos”; Trump hace seña obscena a trabajador por gritarle

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un gesto obsceno dirigido a un trabajador durante su visita a una planta de ensamblaje de Ford en Detroit este martes.

El incidente ocurrió cuando el empleado le gritó desde un estacionamiento la frase “protector de pedófilos”. En video difundido en redes sociales, se observa a Trump respondiendo con el dedo medio extendido y repitiendo en varias ocasiones: “Fuck you“.

En declaraciones posteriores al The Washington Post, el trabajador confirmó que fue suspendido de su empleo tras el altercado. “No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad”, afirmó el trabajador, quien señaló que aunque nunca apoyó a Trump, en el pasado ha votado por otros candidatos republicanos.

Un trabajador de la automotriz Ford le grita a Donald Trump: "¡Protector de pedófilos!" (en referencia al caso Epstein).



Trump le responde "Fuck you" y remata con la famosa señal del dedo medio.



EEUU está despertando y dando la pelea contra el infante de la Casa Blanca. pic.twitter.com/vq1KKZz6IC — Guille Vidal (@eltemagv) January 13, 2026

La Casa Blanca defendió la actuación del mandatario. El director de comunicaciones, Steven Cheung, declaró: “Un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca“.

La visita de Trump a la fábrica de Detroit formaba parte de una gira para reforzar sus políticas de apoyo a la manufactura nacional.

Este episodio se produce en un contexto donde el presidente enfrenta cuestionamientos por su relación pasada con el financiero Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de ser juzgado por delitos sexuales.

A finales del año pasado, la administración Trump permitió la publicación parcial de documentos relacionados con el caso a través del Departamento de Justicia, medida que generó críticas por su falta de transparencia tanto de legisladores demócratas como de víctimas.

Te recomendamos: