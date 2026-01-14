IBERO Puebla analiza intervención estadounidense a Venezuela

A solo dos días de que inició 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer en sus redes sociales la captura de Nicolás Maduro en Venezuela después de múltiples ataques militares en Caracas. Mientras la ciudadanía observaba cómo el país era asediado a través de bombardeos e intervenciones en instancias civiles y armadas del territorio, el mundo discutía con expectativa lo que depararía esta acción.

Durante los siguientes 10 días, el exlíder ya compareció ante un tribunal federal de Nueva York, el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta ejecutiva, como la mandataria interina de Venezuela, y el presidente norteamericano ha hablado abiertamente sobre sus intenciones de intervenir militarmente en otros territorios como Groenlandia, Colombia y México.

Estos hechos ponen sobre la mesa una serie de cuestionamientos sobre la legalidad de estos actos, los impactos a corto y mediano plazo y los escenarios posibles que le esperan a México y el mundo. En la IBERO Puebla se retoma esta discusión a través de la visión de cuatro expertos, quienes ofrecieron un análisis de contexto sobre este panorama convulso.

La mesa de análisis fue inaugurada por la Dra. Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, quien explicó que “esta invasión a Venezuela es solo uno de los puntos que van a ir observándose a lo largo de este año, al menos hasta noviembre”, cuando se darán las elecciones intermedias en Estados Unidos. Para el panel, estos actos son un reflejo de la política de seguridad norteamericana.

“Donald Trump está dispuesto a pasar de las amenazas a los hechos”. Mtra. Elvia Laija

La Mtra. Elvia Laija Olmedo, coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, explicó cómo esta intervención es una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas, institución que se ha visto rebasada por mandatarios y sus medidas autoritarias y unilaterales, lo que abre la puerta a una lógica de “supervivencia del más fuerte” por encima de los principios de resolución pacífica de controversias.

“Con esto queda claro que Estados Unidos lo que va a priorizar son sus intereses particulares por encima de cualquier compromiso internacional, poniendo en peligro un sistema que, claro que tiene sus fallas, pero que nos ha permitido una convivencia relativamente estable desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, apuntó la académica.

El Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y experto en derecho internacional, advirtió que en este evento se dio un uso de la fuerza unilateral que quebrantó los principios de igualdad soberana de los Estados, el arreglo pacífico de las controversias y la no intervención, lo que significa un “retroceso significativo de cerca de 80 años de un orden público internacional”.

Para el académico, “ya es una realidad que el orden público internacional, el multilateralismo y la paz global están cediendo a la decisión política de un solo Estado”, el cual usó como instrumento y motivación la crisis política y democrática que presente en el territorio venezolano, por lo que reconoce que es importante no negar que esa crisis existía, pero no tuvo que ser motivo para los actos militares de EE.UU.

Las implicaciones para el panorama mexicano fueron detalladas por el Mtro. Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas e Innovación Democrática, quien pronosticó que la economía, la migración, la política exterior y la seguridad e integridad territorial serán los factores más afectados, y que marcarán el mandato de la presidenta en México. “Así como para el gobierno de AMLO fue determinante la pandemia […] el gobierno de Claudia Sheinbaum quedará marcado por su relación con Trump”.

Este panorama sugiere una evidente desventaja para la negociación del T-MEC, en la que “resulta clave para nuestro país entender que la principal batalla de Trump es competir con China”. En el ámbito de seguridad, las amenazas del mandatario de intervenir en suelo nacional para combatir al crimen organizado pueden ser una excusa perfecta para enfrentarse de manera directa con el país asiático y llevar el dicho al hecho.

Finalmente, el Mtro. Víctor Elías Miranda, académico del Departamento de Ciencias Sociales, detalló el panorama desde la geopolítica global. El académico destacó la relación estratégica de China y Venezuela, que fue creada para contrarrestar la hegemonía estadounidense, y puso a Venezuela en un lugar estratégico que probablemente también motivó la intervención de EE. UU.

El escenario, explicó, es una versión más agresiva y moderna de la conocida doctrina Monroe, que hoy, impulsada por Donald Trump, se ha rebautizado como doctrinaDonroe. Todas estas acciones sugieren un nuevo orden mundial que “busca esculpir el mundo bajo esferas de influencia”, donde la lucha de poderes entre estas dos potencias puede ser solo el inicio de una larga batalla de poder y dominio, o bien, una estrategia fallida, pues China no parece seguir la línea de acción estadounidense.

