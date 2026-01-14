Académicos UDLAP exponen estudio sobre migración de profesionistas

Dos catedráticos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) participaron como ponentes en el 9th Annual Integration Symposium, evento organizado por la SMU Mission Foods Texas-México Center, en el cual presentaron su estudio relacionado con cómo la educación influye en la participación de los emprendedores hispanos en las áreas STEM y cómo las ciudades fronterizas colaboran para gestionar la migración.

La Dra. Elizabeth Salamanca Pacheco y el Dr. Jorge Luis Alcaraz Vargas, profesores del Departamento de Negocios Internacionales de la UDLAP, presentaron resultados previos de la investigación que realizan en conjunto sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos, que lleva estudios de licenciatura, maestría y/o doctorado en áreas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). “Particularmente estudiamos la edad, origen étnico, si son hispanos o no y el nivel de educación; e identificamos en el estudio que aquellas personas con edades tempranas de 24 a 35 años tienen una mayor probabilidad de hacer emprendimientos en áreas STEM en Estados Unidos, y que esta va disminuyendo a medida que va incrementando la edad, hasta llegar a donde ya no hay probabilidad de que tengan este emprendimiento”, explicó el Dr. Jorge Alcaraz, director académico del Departamento de Negocios Internacionales de la UDLAP.

Por su parte, la Dra. Elizabeth Salamanca, decana de la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAP, explicó que la exposición de su trabajo la hicieron en un foro dedicado a la migración en las Américas, siendo una plataforma muy enriquecedora al recibir aportes valiosos de parte de empresarios, académicos, representantes de cámaras y de asociaciones. “Fue importante escuchar a líderes de opinión en la relación binacional entre México y Estados Unidos en temas enfocados a cuestiones de migración, comercio, energía, talento humano e inversión; y estar en contacto con los sujetos de nuestra investigación para escuchar sus puntos de vista, sus opiniones y ver las realidades que ellos enfrentan cotidianamente”, afirmó.

Asimismo, ambos profesores de la UDLAP señalaron que en su investigación han identificado a estudiantes de la misma casa de estudios que han hecho emprendimientos en Estados Unidos, en específico después de haber hecho un posgrado, gracias a su educación y a la experiencia internacional que reciben durante su estancia, la cual desarrolla capacidades interculturales que para los empresarios estadounidenses son fundamentales hacia el éxito. “La Universidad de las Américas Puebla desarrolla competencias necesarias y fundamentales para que los estudiantes puedan hacer emprendimientos en Estados Unidos y en otros países”, agregó el Dr. Alcaraz Vargas.

Cabe comentar que el 9th Annual Integration Symposium: Driving Growth and Security Across Borders fue realizado en la Ciudad de México, contando con la participación de líderes políticos, empresariales, académicos, representantes de cámaras y de asociaciones, quienes presentaron investigaciones originales en comercio, migración e innovación, así como perspectivas basadas en datos, y un diálogo intersectorial que impulsa el crecimiento económico y la cooperación en América del Norte.

