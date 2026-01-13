UDLAP inicia clases para el semestre de Primavera 2026

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dio la bienvenida a su comunidad estudiantil integrada por jóvenes provenientes de todo el país y del extranjero, quienes hoy inician el semestre de Primavera 2026. Un nuevo ciclo académico que refleja el crecimiento sostenido de una institución comprometida con la excelencia, la innovación, el impacto social, y que reafirma su misión de formar profesionales críticos, creativos e innovadores, capaces de transformar su entorno y responder a las necesidades de un mundo globalizado.

Hoy, la UDLAP recibe a sus estudiantes en un campus donde los jóvenes desarrollarán los conocimientos que les permitirán convertirse en los profesionales que el mundo demanda y se consolida como un ecosistema de enseñanza y formación integral que cuenta con infraestructura de clase mundial, tecnología de punta, plataformas colaborativas en un entorno seguro, así como espacios que albergan laboratorios especializados en donde podrán practicar lo aprendido en clases.

Asimismo, la UDLAP, respaldada por la recién reafirmación de su acreditación institucional en nivel VI sin observaciones ni recomendaciones ante la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC), para el periodo 2025-2035, brinda a sus estudiantes excelencia académica, calidad internacional, enfoque integral, investigación relevante, facultad de prestigio y una cultura de mejora continua que reafirma su posición como la mejor opción para que los jóvenes tengan una formación profesional integral, altamente capacitados y conscientes de la responsabilidad social que adquieren.

Como parte del inicio del semestre Primavera 2026, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llevó a cabo su Programa de Inducción, un espacio diseñado para dar la bienvenida a quienes se integran por primera vez a la comunidad azteca. A través de distintas actividades de integración, talleres, pláticas y recorridos por el campus, los estudiantes de nuevo ingreso vivieron su primer acercamiento a la experiencia de formación integral y de excelencia que distingue a la mejor universidad privada de México.

Durante la ceremonia de bienvenida, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, realizó la declaratoria oficial como estudiantes universitarios y les dirigió un mensaje invitándolos a aprovechar todas las oportunidades que ofrece la institución, desde laboratorios y equipos académicos hasta la participación de los equipos representativos culturales y deportivos, subrayando que la formación en la UDLAP es integral y transformadora.

Por su parte, Mei-li Macías Hernández, presidenta del Poder Ejecutivo del Consejo Estudiantil de la UDLAP, dirigió un emotivo mensaje de bienvenida en el que destacó el valor de la comunidad universitaria: “Hoy comienzan una nueva etapa en la que crecerán académica, personal y profesionalmente. La universidad es una comunidad viva en donde no solo se aprende en las aulas, sino a través de experiencias, desafíos, amistades y oportunidades que los ayudarán a crecer como personas”.

En el inicio de este nuevo semestre, la Universidad de las Américas Puebla reafirma su compromiso con la excelencia académica y la integración de su comunidad estudiantil. De esta forma, a partir de hoy, lunes 12 de enero, se inician oficialmente las clases del semestre Primavera 2026, una nueva etapa llena de retos, aprendizajes y experiencias que fortalecerán a la comunidad de la UDLAP.

Te recomendamos: