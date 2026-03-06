UDLAP y Gobierno de Puebla firman convenio de becas para estudiar maestría

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Gobierno de Puebla firmaron un convenio de colaboración, mediante el cual docentes de la SEP estatal recibirán 600 becas por más de 240 millones de pesos para cursar la maestría de Innovación Educativa en dicha institución privada.

El Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, reconoció la convicción del gobernador Alejandro Armenta Mier con el fortalecimiento y la capacitación de profesorado del sistema estatal.

Explicó que, como parte de este convenio, se otorgarán becas del 100 por ciento en más de las colegiaturas para que docentes de educación básica, media superior y superior cursen la Maestría en Innovación Educativa, un programa diseñado en conjunto con la SEP de Puebla.

Destacó que la maestría se impartirá en modalidad mixta —presencial y virtual—, y contempla una meta anual de 300 docentes beneficiados, y hasta 600 con el inicio del segundo semestre de cada año.

Derbez Bautista manifestó que invertir en la formación de los maestros es invertir en el futuro del estado, razón por la cual respaldó este proyecto, que consolidará un programa de formación docente para los próximos años, con énfasis en la diversidad cultural y étnica de Puebla.

Adelantó que durante los veranos los participantes podrán acudir al campus de la universidad para actividades académicas presenciales.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta afirmó que la UDLAP es un símbolo de excelencia académica para la entidad y que este convenio permitirá a los docentes acceder a formación de la más alta calidad, la cual posteriormente transmitirán a sus estudiantes.

El mandatario pidió al titular de la SEP estatal, Manuel Viveros Narciso, que haya una distribución democrática de las becas, de modo que lleguen a regiones como la Mixteca, la Sierra Negra y la Sierra Norte, y no se concentren únicamente en la capital poblana.

Por ello, indicó que el gobierno estatal apoyará a los docentes con hospedaje y viáticos cuando deban asistir a actividades presenciales.

Asimismo, invitó a Derbez Bautista a participar en los proyectos estratégicos de su administración, como la limpieza del lago de Valsequillo y el saneamiento del Río Atoyac, aportando especialistas en la materia.

