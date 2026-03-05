Gobierno de Puebla entrega equipos digitales y camionetas a SICOM

“Con la verdad acabamos con la mentira; SICOM es la institución de la verdad y debe comunicar con eficiencia”, afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al encabezar la entrega de equipos digitales y camionetas para las 23 sedes regionales del Sistema de Información y Comunicación del Estado (SICOM).

Esta acción fortalece la infraestructura tecnológica y operativa para garantizar información oportuna, veraz y cercana a la ciudadanía en todo el territorio poblano, señaló el ejecutivo estatal.

“Son el micrófono del pueblo, son la voz, ustedes visibilizan el sentimiento de las y los poblanos”, aseguró el gobernador, al destacar que para este año pasarán de 23 a 50 sedes, con el objetivo de tener una mayor cobertura en toda la entidad, porque aseveró que el objetivo es servir a Puebla y lograr la transformación, ya que afirmó que el derecho de las audiencias implica que cada ciudadano tiene acceso a información veraz.

El Ejecutivo estatal afirmó que desde el SICOM se comunica con veracidad y transparencia. Advirtió que el acceso a la información mediante dispositivos móviles puede verse vulnerado por la manipulación digital, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer una difusión clara, oportuna y efectiva sobre las acciones y logros del Gobierno del Estado.

La directora general de SICOM, Natalie Hoyos López, puntualizó que actualmente no solo son un sistema de medios, son presencia con responsabilidad. Dijo que actualmente cuentan con 24 microsedes en toda la entidad y ocho radiodifusoras, las cuales llegan a más de 3 millones de habitantes.

Señaló que con 69 mil nuevos seguidores en redes sociales y más de 55 millones de visualizaciones en los productos de cada red social, las y los poblanos demuestran que SICOM es una fuente confiable. “Seguirá consolidándose como el Sistema Público de Comunicación más fuerte del Estado”, aseguró.

Finalmente, la gerente del Sistema de Información y Comunicación en Zacapoaxtla, Cocan Arroyo, reconoció que las herramientas de trabajo otorgadas fortalecerán la operatividad y permitirán informar de manera oportuna a la población de la Sierra Nororiental. Destacó que, con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier, SICOM se posiciona como un medio referente.