Puebla refuerza derechos laborales al STSPEPYOD

“Quiero estar muy cerca de ustedes, para que los actos de injusticia que todavía prevalecen se resuelvan en mi administración”, expresó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al acudir a la toma de protesta del Comité Ejecutivo 2026-2029 del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD).

El mandatario poblano reafirmó que en su administración se fortalece el bienestar, la seguridad social y los servicios para las y los trabajadores, como lo establece la política humanista del gobierno federal que preside la doctora Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la secretaria general del STSPEPYOD, Martha Rodríguez Salinas, reconoció la disposición del Ejecutivo estatal para el diálogo directo a favor de la base trabajadora, con el objetivo de lograr jubilaciones ordenadas, atención en salud, vivienda, créditos y programas de apoyo para las y los agremiados que serán garantizados.

Enfatizó que la toma de protesta marca un momento clave para consolidar la representación sindical y elevar las condiciones económicas, sociales y culturales de sus agremiados, guiando su gestión por la defensa de los derechos laborales, la transparencia y la promoción de un sindicato sólido, unido y cercano a sus integrantes.

Asimismo, el Gobierno del Estado asegurará instalaciones dignas y un servicio eficiente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), como parte de una estrategia integral para reforzar la atención médica y las prestaciones sociales.

