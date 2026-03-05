Omar Muñoz entrega pavimentación en privada de Cuatro Caminos

Para continuar con el fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio, el presidente municipal Omar Muñoz encabezó la entrega de la pavimentación con adoquín en la Privada Sin Nombre, ubicada en la zona de Cuatro Caminos, en Cuautlancingo.

La obra fue ejecutada con una inversión de 2.5 millones de pesos, misma que incluyó la colocación de adoquín, construcción de banquetas, instalación de luminarias y nivelación de registros, lo que mejora significativamente la movilidad, la seguridad y la imagen urbana de la zona.

En el marco del programa “Día del Pueblo”, el edil recordó que esta obra responde a una solicitud ciudadana realizada durante los recorridos que lleva a cabo su administración.

Omar Muñoz reconoció que aún existen rezagos en infraestructura básica; sin embargo, subrayó que su gobierno trabaja con planeación y responsabilidad para atender las prioridades reales de la población.

