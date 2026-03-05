Controlan y liquidan al 100% incendio forestal en Jolalpan

Con un resultado de 100 por ciento de control y 100 por ciento de liquidación, el Gobierno del Estado de Puebla sofocó el incendio forestal registrado en el Cerro Tecoma, perteneciente al municipio de Jolalpan, mediante una intervención inmediata y oportuna.

El coordinador general de Protección Civil del Estado, coronel Bernabé López Santos, destacó que la intervención se realizó por instrucción directa del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien prioriza la seguridad ambiental y el bienestar comunitario.

En el operativo participaron brigadas de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, elementos de la Policía Estatal Forestal, personal del Ayuntamiento de Jolalpan y brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), entre ellos el equipo Rojo 5 y la brigada de Tlahuapan, lo que sumó más de 60 combatientes, con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El siniestro inició el lunes 2 de marzo a las 12:00 horas y, desde el primer reporte, se activaron los protocolos de monitoreo y combate. Debido a la complejidad del terreno y al tiempo de traslado, aproximadamente tres horas a pie, este 4 de marzo se implementó un operativo aéreo para el helitransporte de brigadistas y descargas de agua con retardante. A las 14:00 horas se confirmó su liquidación total, con una afectación aproximada de 100 hectáreas de pastizal (80 por ciento) y matorral (20 por ciento), sin registro de población en riesgo.

En lo que va del año, en Puebla se han registrado 118 incendios forestales con una afectación de 2 mil 430 hectáreas. El Gobierno del Estado exhorta a la población a extremar precauciones en quemas controladas y fogatas, vigilarlas permanentemente y reportar cualquier conato de incendio al número de emergencias 911, a fin de evitar riesgos mayores y proteger el patrimonio natural de las y los poblanos.

