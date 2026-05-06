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miércoles, mayo 6, 2026
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Simulacro Nacional 2026 moviliza a 1.6 millones de poblanos

Por:
Alejandra Olivera
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Las autoridades reportaron saldo blanco tras el Simulacro Nacional 2026 en Puebla. / Foto: Es Imagen.

Más de 1.6 millones de poblanas y poblanos participaron en el primer Simulacro Nacional 2026, el cual concluyó “sin novedad” y sirvió para fortalecer acciones de atención ante emergencias de gran magnitud en la entidad.

Así lo dio a conocer el coordinador de Protección Civil de Puebla, Bernabé López Santos, quien precisó que se registraron 28 mil 334 inmuebles en todo el estado para la realización de este ejercicio.

Consideró que ello refleja el creciente interés de la ciudadanía por sumarse a actividades que promueven la protección civil y la respuesta ante emergencias.

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Señaló que el simulacro con hipótesis de sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, permitió probar el sistema de alertamiento sísmico en la entidad y medir la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia que pusieron en práctica la atención a personas heridas y la atención prehospitalaria.

En la entidad, el ejercicio se replicó en Casa Aguayo, CIS de Angelópolis, así como sedes de las diferentes dependencias estatales, además de universidades y hospitales.

Editor: César A. García

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