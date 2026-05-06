Refuerzan seguridad tras detectar amenazas en escuela de Tlachichuca

La mañana de este miércoles, una fuerte movilización de elementos de seguridad se presentó en el municipio de Tlachichuca, en el interior de una telesecundaria, tras presuntas amenazas.

Elementos de seguridad realizaron un operativo en la Telesecundaria Leona Vicario después de que se reportaran presuntas amenazas escritas al interior de los baños de la institución, aparentemente dirigidas hacia docentes, lo que causó alarma en el plantel.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría sido protagonizado por alumnos, lo que generó la intervención de las autoridades para verificar la situación y reforzar la seguridad.

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Hasta el momento no se han confirmado riesgos mayores, sin embargo, el caso ya es atendido por las instancias correspondientes, por lo que padres de familia y personal educativo se mantienen atentos al desarrollo de la situación.

Por su parte, el Concejo Municipal de Tlachichuca señaló que los cuerpos de seguridad actuaron de manera inmediata, activando los protocolos correspondientes. El hecho estaría relacionado con un “juego viral”, situación lamentable que genera alarma.

Ya se trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, con presencia del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales. Se invita a las y los jóvenes a no participar en este tipo de prácticas.

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