Ataque en el Mercado Morelos deja un niño herido de bala

Un menor de edad y su madre, fueron atacados a disparos en el Mercado Morelos, a manos de dos presuntos criminales que fueron capturados poco después por las autoridades, por lo que aún se investiga el móvil del crimen.

El crimen ocurrió en la 48 Norte de la colonia Diez de Mayo, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta un predio comercial, donde realizaron detonaciones de arma de fuego por motivos aún desconocidos.

Poco después, los criminales escaparon en una motocicleta de color negro, mientras que los testigos llamaban a emergencias y daban parte de lo ocurrido a la policía.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) llegaron a la escena y atendieron a los lesionados, los cuales correspondían a una mujer de 42 años y su hijo de 9 años, quien recibió un impacto en la cabeza.

#Seguridad 🚨 Un menor de 10 años de edad recibió un disparo en el Mercado Morelos, presuntamente a manos de dos hombres que escaparon en motocicleta.



Primeras versiones aseguran que esto fue consecuencia de una persecución en la zona de lo estadio, aunque todavía se espera un… pic.twitter.com/uhaFc2nIUT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 6, 2026

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A pesar de la gravedad de sus heridas, ambas víctimas fueron llevadas con vida a un hospital donde aún son atendidas por especialistas.

Por su parte, las autoridades de los tres órdenes de gobierno resguardaron la zona y otro grupo emprendió una persecución que concluyó en la colonia Maravillas, donde se concretó la detención de dos implicados en el ataque.

Ambos hombres fueron detenidos a bordo de una motocicleta y presentados ante el ministerio público por delitos de homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, aún se analiza el caso para saber más sobre el móvil del crimen.

Editor: César A. García

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