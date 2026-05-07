¿Qué es y cómo se transmite la cepa Andes de hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores, cuyos fluidos y heces pueden contagiar a los humanos, provocando cuadros respiratorios severos que pueden derivar en complicaciones mortales.

El virus volvió a generar atención internacional tras un brote registrado en el crucero HV Hondius, donde se reportaron tres personas fallecidas y al menos ocho posibles contagios relacionados con el tipo Andes del hantavirus.

Los especialistas explican que los hantavirus tienen como reservorio natural distintas especies de roedores, que eliminan partículas contaminadas mediante saliva, orina y excremento en espacios cerrados o zonas rurales.

Las personas pueden infectarse al inhalar partículas suspendidas en el aire contaminadas por estos residuos, aunque también existen riesgos por contacto directo con superficies o alimentos expuestos a secreciones de roedores.

Te puede interesar: Presunto brote de hantavirus en crucero causa tres muertes

Dentro de esta familia viral, el virus Andes sobresale por una característica poco común: su capacidad de transmitirse entre humanos, situación confirmada por investigadores sudamericanos desde principios de los 2000.

El virus Andes fue descubierto en 1995 en Sudamérica y actualmente se concentra principalmente en regiones del sur de Chile y Argentina, donde se mantiene vigilancia epidemiológica permanente.

A día de hoy, las autoridades argentinas investigan si una pareja originaria de Países Bajos, considerada caso índice del brote en el crucero, tuvo contacto con roedores infectados durante una visita a Ushuaia.

De acuerdo con especialistas, los síntomas del hantavirus incluyen fiebre, dolor muscular, fatiga y dificultad respiratoria, por lo que recomiendan evitar contacto con roedores y mantener medidas sanitarias.

Te recomendamos: