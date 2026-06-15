Investigan fármaco experimental que podría controlar la glucosa

Los primeros resultados del ensayo internacional SOLSTICE, presentados por Vanita Aroda, directora de Investigación Clínica en Diabetes de Mass General Brigham, indican que el fármaco oral elecogliprón podría reducir el azúcar en sangre y el peso corporal.

El estudio incluyó a 406 adultos con diabetes tipo 2 de nueve países, quienes fueron asignados aleatoriamente a distintas dosis del fármaco o a un placebo, con evaluación a las 26 semanas. El elecogliprón actúa imitando la hormona GLP-1, que el intestino libera después de comer y que indica al páncreas producir insulina y al cerebro reducir el apetito.

Los resultados mostraron que el 89.6 por ciento de los pacientes tratados con elecogliprón alcanzaron el objetivo de hemoglobina glucosilada por debajo del 7 por ciento, frente a solo el 24.9 por ciento en el grupo placebo.

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En cuanto al peso, el 72.3 por ciento de quienes tomaron el fármaco perdieron al menos el 5 por ciento de su peso corporal, un umbral clínicamente relevante para mejorar el control de la enfermedad, mientras que en el grupo placebo solo lo logró el 20.2 por ciento.

Hasta ahora, los medicamentos que funcionan como análogos del receptor GLP-1 eran casi todos inyectables, lo que llevaba a muchos pacientes a abandonarlos o no iniciarlos. Vanita Aroda destacó que “ensayos clínicos rigurosos como SOLSTICE nos permiten evaluar medicamentos orales que pueden ser igual de efectivos para las personas con diabetes, a la vez que superan estas limitaciones”.

Los autores señalaron que el elecogliprón todavía se encuentra en investigación y que faltan estudios más amplios y prolongados para confirmar su eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo, por lo que actualmente no es una opción a la que se pueda acceder.

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