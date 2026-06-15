Gaethje derrota a Ilia Topuria en evento de UFC realizado en Casa Blanca

Justin Gaethje protagonizó una de las mayores sorpresas del año en las artes marciales mixtas al derrotar a Ilia Topuria en el combate principal del UFC Freedom 250. La histórica cartelera se llevó a cabo en los jardines de la Casa Blanca, contando con la presencia de Donald Trump y reunió a miles de aficionados para presenciar una pelea que enfrentó a dos de las figuras más importantes de la división de peso ligero.

Durante los primeros episodios, Topuria mostró gran movilidad y precisión en sus combinaciones, lo que le permitió mantener una ligera ventaja sobre el estadounidense. El campeón intentó imponer su ritmo con ataques constantes y buscó aprovechar su velocidad para neutralizar el poder de golpeo de su rival.

Sin embargo, conforme avanzó el enfrentamiento, Gaethje comenzó a encontrar mejores oportunidades para conectar golpes de mayor impacto. Gracias a su experiencia y resistencia, el peleador estadounidense logró equilibrar las acciones y poco a poco fue tomando el control de la pelea ante la mirada de los asistentes.

EVERY ROSE HAS ITS THORN 🇺🇸@Justin_Gaethje defeats Ilia Topuria by TKO, due to Corner Stoppage, to become the NEW undisputed lightweight champion of the world.



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La ofensiva de Gaethje se hizo más evidente en los asaltos posteriores, donde consiguió conectar con potencia a Topuria. El desgaste físico y los daños acumulados empezaron a reflejarse en el rostro del entonces campeón, quien a pesar de mantenerse combatiendo, ya no mostraba la misma efectividad que en los primeros minutos del encuentro.

Ante la intensidad del castigo recibido, el equipo de Topuria decidió detener el combate antes del inicio del quinto asalto, priorizando la integridad del peleador. De esta manera, el árbitro oficializó la victoria para Justin Gaethje, quien conquistó el campeonato indiscutido del peso ligero y consiguió uno de los triunfos más importantes de toda su carrera.

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La derrota representó perder el invicto para Ilia Topuria, quien llegaba a esta contienda con una trayectoria invicta y con la intención de consolidarse como una de las máximas estrellas de la organización. Pese al resultado, el hispano-georgiano dejó claro por qué es considerado uno de los peleadores más talentosos de la actualidad.

La cartelera pasará a la historia por convertirse en el primer evento de UFC celebrado en la Casa Blanca. La velada combinó deporte y simbolismo en un escenario sin precedentes, dejando una noche que será recordada tanto por la coronación de Gaethje como por el impacto que tuvo el espectáculo en el mundo de las artes marciales mixtas.

Editor: Diego González

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