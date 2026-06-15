Knicks conquistan la NBA tras 53 años de sequía

Los New York Knicks conquistaron el título de la NBA tras vencer 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto juego de las Finales, rompiendo una sequía de 53 años sin campeonato.

La franquicia neoyorquina alcanzó así su tercer título en la historia, en una serie que quedará marcada como una de las más emotivas para la afición del Madison Square Garden.

El gran protagonista del encuentro fue Jalen Brunson, quien firmó una actuación histórica con 45 puntos, liderando la ofensiva de los Knicks en el partido decisivo de la temporada.

Del lado de los Spurs, Victor Wembanyama destacó con 18 puntos, 13 rebotes y cinco bloqueos, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota en casa.

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Durante el desarrollo del juego, San Antonio llegó a estar arriba en el marcador en varios momentos, pero no pudo sostener el ritmo ante la presión ofensiva de los Knicks.

En los minutos finales, Nueva York logró imponerse con intensidad y cerrar el partido que significó el fin de una de las sequías más largas en la historia del deporte profesional.

Tras la victoria, miles de aficionados celebraron en las calles, mientras las autoridades reportaron 63 detenciones por disturbios en las inmediaciones del Madison Square Garden.

La policía señaló que las concentraciones de aficionados crecieron hasta volverse caóticas, por lo que fue necesaria la intervención para contener los desórdenes por la celebración.

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