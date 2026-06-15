Uso de casco en motos reduce hasta 39% la probabilidad de muerte

Con el aumento del número de motocicletas que circulan en el país, la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), hizo un llamado a los conductores a utilizar cascos certificados como una medida fundamental para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves en caso de un accidente vial.

Autoridades del organismo señalaron que este tipo de protección puede disminuir hasta en un 72 por ciento la gravedad de los traumatismos craneales. Asimismo, indicaron que el uso adecuado del casco también reduce en un 39 por ciento la probabilidad de fallecer tras un percance.

El subdirector de área del STCONAPRA, Israel Rosas Guzmán, explicó que el casco actúa como una barrera que evita impactos directos de la cabeza contra el pavimento, otros vehículos u objetos. Además, destacó que su estructura permite absorber la fuerza generada durante una colisión y distribuirla de manera uniforme para disminuir los daños.

Te puede interesar: Laura Itzel Castillo será titular de Secretaría de las Mujeres

El especialista recomendó a los motociclistas verificar que los cascos cuenten con certificaciones oficiales, como lo son DOT, ECE y la opción de que tengan ambos. Para ello, sugirió revisar las etiquetas colocadas generalmente en la parte posterior o en la correa del equipo, las cuales no deben ser modificadas ni retiradas, ya que son las que garantizan su autenticidad.

También recordó que estos dispositivos de seguridad tienen una duración limitada. De acuerdo con las autoridades, la vida útil promedio de un casco es de entre tres y cinco años a partir de su fecha de fabricación, por lo que es importante sustituirlo periódicamente para mantener su capacidad de protección.

Por su parte, la titular del STCONAPRA, Anayeli Altamirano Hernández, señaló que el Día Mundial de la Seguridad Vial representa una oportunidad para reforzar las acciones encaminadas a prevenir accidentes y proteger la vida de las personas. Añadió que la forma en que cada ciudadano decide desplazarse influye directamente en su seguridad y en la de quienes lo rodean.

Editor: Diego González

Te recomendamos: