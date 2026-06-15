Plantean acciones de prevención de riesgos por ductos de hidrocarburos y gas

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el propósito de contar con una coordinación permanente entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, organismos operadores, instituciones educativas, servicios de salud y demás instancias competentes para identificar oportunamente zonas de riesgo asociadas a ductos e instalaciones de hidrocarburos y gas.

La propuesta busca fortalecer la cultura de la prevención mediante la generación de información estratégica, el monitoreo permanente de riesgos, la elaboración de protocolos de actuación, la capacitación de la población y la adopción de medidas preventivas que permitan reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas.

En la propuesta, se precisa que la finalidad es transitar de un modelo reactivo, centrado en la atención de emergencias una vez ocurridas, hacia un modelo preventivo que permita identificar oportunamente amenazas, reducir vulnerabilidades y fortalecer las capacidades institucionales para proteger a la población.

“La existencia de ductos e instalaciones de hidrocarburos y gas en proximidad a centros educativos, hospitales y zonas habitacionales exige la implementación de mecanismos permanentes de identificación, monitoreo y coordinación institucional que permitan minimizar la probabilidad de daños y reducir sus posibles consecuencias”, indica la iniciativa.

Finalmente, la iniciativa de la diputada Delfina Pozos indica que estas acciones contribuyen a que las comunidades cuenten con mayores capacidades para enfrentar, resistir y recuperarse de situaciones de emergencia, reduciendo su vulnerabilidad frente a eventos adversos.

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