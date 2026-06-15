Fox adquiere Roku en operación valorada en 22 mil mdd

Fox Corporation anunció la adquisición de Roku en una operación valorada en aproximadamente 22 mil millones de dólares, una de las mayores apuestas de la compañía para fortalecer su presencia en el mercado del streaming.

El acuerdo combina la sólida cartera de contenidos en vivo de Fox, que incluye deportes y noticias, con la plataforma de streaming de Roku, utilizada por más de 100 millones de hogares en Estados Unidos.

Como parte de la transacción, los accionistas de Roku recibirán 96 dólares en efectivo y alrededor de 0.97 acciones Clase A de Fox por cada título que posean, lo que representa una valoración de 160 dólares por acción y una prima del 33.7% respecto al cierre bursátil previo a los reportes sobre una posible venta de la compañía. Tras completarse la operación, los accionistas de Fox controlarán aproximadamente el 73% de la empresa combinada.

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La adquisición busca reforzar la estrategia digital de Fox en un contexto de acelerada migración de audiencias desde la televisión por cable hacia las plataformas de streaming. Además de ampliar significativamente su alcance, la empresa obtendrá acceso a datos avanzados de segmentación publicitaria, un activo clave para competir en un mercado cada vez más dominado por gigantes tecnológicos y mediáticos.

El director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch, calificó la compra como un “momento decisivo” para la compañía, mientras que analistas destacan que la integración permitirá un mayor control sobre la distribución, monetización y descubrimiento de contenidos. Las empresas esperan cerrar la operación durante la primera mitad de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas correspondientes.

Editor: Edgar Espinoza

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