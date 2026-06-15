Policías vulneraron integridad de Ariana N y sus hijos: Segob

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala afirmó que policías de San Andrés Cholula vulneraron la integridad de Ariana N., y sus hijos, cuando la detuvieron por conducir en una zona peatonal; y acusó que 152 elementos del municipio no están regularizados.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal exhortó a los 217 ayuntamientos de Puebla a respetar los protocolos de actuación policial, luego de la detención de Ariana el pasado 11 de junio en el Parque Intermunicipal.

Subrayó que, aunque pudo existir una situación de riesgo derivada de la conducta de la mujer detenida, lo más grave fue la afectación a sus hijos menores de edad que presenciaron los hechos.

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🗣️ Sobre la detención de una mujer en San Andrés Cholula, frente a sus dos hijos, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala señaló que se vulneraron derechos de los menores y mencionó que el caso será atendido por la FGE y CDH



Además, refirió que la Policía… pic.twitter.com/jsEOGf5ytV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 15, 2026

Aguilar Pala señaló que corresponde ahora a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla investigar el caso y actuar conforme a la normatividad vigente para determinar posibles responsabilidades de los policías involucrados en el caso.

Al tiempo, reveló que la Policía Municipal de San Andrés Cholula cuenta con 152 elementos de seguridad que aún no están regularizados, por lo que hizo un llamado a la autoridad municipal para poner en orden la situación administrativa y operativa de su corporación.

“Exhortamos a las autoridades a regularizar el estado que guardan sus elementos para actuar conforme a la ley. No vamos a permitir que estén fuera de la ley desempeñando sus funciones”, advirtió.

#Seguridad 🚓 Una mujer que se encontraba bajo los influjos del alcohol, fue arrestada por agentes de la Policía Municipal de #SanAndrésCholula, por conducir su vehículo en el Parque Intermunicipal, un área exclusiva de peatones y ciclistas.



Según las primeras versiones, tras… pic.twitter.com/ZGukiJN2zi — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 12, 2026

Pide Armenta tener cuidado al visitar San Andrés

En este contexto, el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió a quienes visiten San Andrés Cholula que lo hagan con cuidado.

El pasado 11 de junio, Ariana fue detenida en el Parque Intermunicipal tras ingresar con un vehículo a una zona peatonal, videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en el que la mujer se encontraba sometida mientras sus hijos exigían que la liberarán, lo que derivó en la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía y de la CDH.

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