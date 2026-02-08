Puebla recibe dos donaciones de vacunas contra el sarampión

El Gobierno del Estado de Puebla informó que recibió dos donaciones de vacunas contra el sarampión, provenientes del gobierno de San Luis Potosí y del gobierno federal, como parte de las acciones para fortalecer la prevención y el control epidemiológico.

La Secretaría de Salud estatal detalló que los lotes de biológicos arribaron este fin de semana al Centro Estatal de Vacunas, ubicado en el Hospital General del Sur, desde donde se realizará su distribución estratégica a los diferentes centros de salud del estado.

La dependencia garantizó que la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible de manera gratuita en las unidades médicas, por lo que reiteró el llamado a la población a acudir a verificar su cartilla y completar el Esquema Nacional de Vacunación.

En niñas y niños de 6 a 11 meses se aplica una dosis cero, la cual no sustituye las dosis programadas a los 12 y 18 meses. Para menores de 18 meses a 9 años que no cuenten con esquema completo, se puede iniciar o completar el esquema de dos dosis.

En el caso de adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no tengan antecedente vacunal comprobable o esquema completo, también pueden acudir a su unidad de salud para valoración y aplicación del biológico correspondiente.

