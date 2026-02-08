EU plantea cerrar la guerra Ucrania-Rusia antes de verano, dice Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que Estados Unidos busca que Kiev y Moscú alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra antes del verano. Sus declaraciones fueron difundidas tras conversaciones entre ambas partes en Abu Dabi.

Informó que Washington propuso realizar una nueva ronda de negociaciones en Miami dentro de una semana y que Ucrania aceptó la invitación. La intención del gobierno estadounidense es acelerar un posible arreglo político en los próximos meses.

Asimismo, indicó que Ucrania presentó un plan secuencial para avanzar hacia la paz, aunque evitó dar detalles. Reconoció que las reuniones realizadas en Emiratos Árabes Unidos concluyeron sin avances significativos en materia política o territorial.

Como resultado concreto de los contactos, ambos países acordaron intercambiar 157 prisioneros de guerra. Con ello se reanudan los canjes humanitarios, suspendidos desde hace cinco meses, los cuales continuarán en las próximas semanas.

El jefe de Estado también criticó un ataque nocturno ruso contra instalaciones energéticas de Ucrania. En un mensaje de X, acusó a Moscú de intentar usar el invierno como herramienta de presión y pidió dejar de utilizar el frío como ventaja estratégica.

La propuesta estadounidense representa un nuevo intento de mediación internacional en un conflicto que está por cumplir cuatro años. Hasta ahora, las negociaciones directas entre Kiev y Moscú han mostrado avances limitados y sin un horizonte claro.

