Livia Brito enfrentará proceso penal por falsedad de declaraciones

La actriz Livia Brito fue vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones en el caso de agresión contra el paparazzi Ernesto Zepeda, tras una resolución del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez informó que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra la intérprete de origen cubano.

De acuerdo con una constancia judicial fechada del 4 de febrero de 2026, el magistrado ordenó revocar la decisión anterior y fijó el pasado 28 de enero como fecha formal de vinculación a proceso para los imputados.

La denuncia fue presentada en 2024 por Ernesto Zepeda y su abogada Ángela Frías, después de que Livia Brito presuntamente negara ante la autoridad haber agredido al fotógrafo durante un incidente ocurrido en 2020.

El documento judicial establece que las partes deberán plantear sus solicitudes y proponer un plazo para el cierre de la investigación complementaria. Además, se programó una audiencia para el próximo 23 de febrero.

El caso surgió por una agresión física contra Ernesto Zepeda, en la que Livia Brito fue acusada de golpearlo y quitarle su equipo de trabajo, hechos por los que fue condenada a pagar una cifra superior al millón de pesos.

