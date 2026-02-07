Secretaría de Deporte realiza clase de box en el CBTIS 260

La Secretaría de Deporte y Juventud, que encabeza Gaby “La Bonita” Sánchez, realizó la clase de box con alumnas y alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 260 (CBTIS), con el objetivo de fomentar el deporte y fortalecer la confianza de las y los jóvenes.

Durante su mensaje, la secretaria compartió su historia personal al recordar que inició en el boxeo a los 15 años, después de enfrentar bullying en la adolescencia. Explicó que el deporte también brinda seguridad, disciplina y la oportunidad de alcanzar metas y cumplir sueños.

En el evento, la secretaria felicitó a las y los deportistas destacados, así como a quienes obtuvieron los mejores promedios. Asimismo, reconoció su esfuerzo y compromiso dentro y fuera del aula.

Por su parte, el director general del CBTIS 260, Óscar García Rodríguez, afirmó que el éxito se construye diariamente, por lo que resaltó que, gracias al impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta, la juventud, así como las y los atletas, cuentan con programas que los acompañan y respaldan en su desarrollo integral.

Te recomendamos: