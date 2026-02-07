Promueven la rosa poblana rumbo al Día del Amor y la Amistad

Con el objetivo de fomentar el consumo local y fortalecer la economía de las familias floricultoras del estado, desde los invernaderos de la comunidad de San Juan Tetla, se llevó a cabo la promoción de la rosa poblana con motivo del Día del Amor y la Amistad, actividad que posiciona a Puebla en el segundo lugar a nivel nacional.

Con 379 hectáreas sembradas distribuidas en ocho municipios, Chiautzingo se consolida como el primer municipio productor, con 144 hectáreas, seguido de San Salvador El Verde y Atlixco, regiones clave para esta actividad agrícola.

La calidad de la rosa poblana es resultado de las condiciones naturales de la región, ya que se cultiva en suelos volcánicos ricos en potasio y a una altitud superior a los 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, lo que da origen a una flor de tallo más grueso, mayor resistencia y vida en florero más prolongada, características que la distinguen en el mercado nacional.

Destaca que 6 de cada 10 empleos son ocupados por mujeres, quienes desempeñan un papel fundamental, principalmente en los procesos de selección y empaquetado. Al respecto, Stephanny Torres, productora de rosa, subrayó la relevancia de la participación femenina en esta actividad. “Las mujeres intervienen en todo el proceso de producción de la rosa, consolidándose como una fuerza de trabajo fundamental para el desarrollo del sector florícola”.

Finalmente, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, señaló que, desde el Gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, quien sigue la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsa el fortalecimiento de la riqueza comunitaria y se promueve el comercio local, como una estrategia para generar bienestar y mejores condiciones para las y los productores poblanos.

