Reconocen a 49 trabajadores del Congreso por desempeño destacado

El Instituto Gilberto Bosques de Estudios Legislativos Financieros y Socioeconómicos, perteneciente a la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, entregó 49 reconocimientos al personal administrativo y de servicios por su desempeño destacado y compromiso cotidiano con la institución.

La ceremonia estuvo encabezada por Julio Leopoldo de Lara Valera, Secretario General del Congreso del Estado, quien destacó que el trabajo legislativo se sostiene gracias al esfuerzo diario de quienes integran la estructura administrativa. Señaló que el Congreso funciona como una familia, donde cada área contribuye desde su responsabilidad bajo un liderazgo compartido.

Por su parte, Óscar Emilio Carranza León, director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, resaltó la labor de todas las áreas que conforman el Poder Legislativo.

Entre quienes recibieron reconocimiento estuvieron Elena Domínguez Serrano y Teo Martínez Miranda, de la Dirección General de Comunicación y Vinculación, por informar de manera clara y accesible el trabajo de las y los 41 diputados a la ciudadanía. No solo se reconoció a administrativos, sino también a elementos de seguridad como Guillermo Francisco Cuatlaxiahua y Jonatan Tapia Tapia, elementos de seguridad que actuaron de manera oportuna para detener a una persona dedicada al robo de autopartes cerca del Congreso.

