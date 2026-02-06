Delfina Pozos impulsa regular estacionamientos públicos

La diputada local Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de regular el servicio de estacionamientos públicos, proteger a las personas usuarias y avanzar hacia un modelo de movilidad sustentable y responsable con el medio ambiente.

La propuesta plantea que los estacionamientos en plazas y desarrollos comerciales dejen de operar como un negocio independiente, y sean reconocidos como un servicio accesorio al consumo, estableciendo su gratuidad para quienes acrediten su compra dentro del establecimiento.

Asimismo, la iniciativa incorpora la obligatoriedad de pólizas de seguro para los operadores de estacionamientos públicos, a fin de garantizar la responsabilidad civil, la cobertura por robo total o parcial, daños materiales a vehículos y daños a terceros, eliminando cláusulas que pretendan deslindar responsabilidades.

La diputada Delfina Pozos señaló que esta reforma busca corregir distorsiones urbanas, reducir impactos ambientales como inundaciones, islas de calor y congestión vehicular, así como desincentivar el uso indiscriminado del automóvil, sin afectar a las personas usuarias.

La iniciativa también fortalece el enfoque de movilidad sustentable al promover infraestructura para bicicletas, transporte no motorizado y programas de movilidad institucional, priorizando el interés público, la seguridad y la calidad de vida urbana.

