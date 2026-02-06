“La Bonita” Sánchez inaugura gimnasio para impulsar el boxeo

Con el objetivo de fortalecer el boxeo y ofrecer un espacio de formación deportiva, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, inauguró el gimnasio “Team Cortez Boxing”, un nuevo centro dedicado al desarrollo físico, mental y social de niñas, niños y jóvenes en Puebla.

Al presidir el evento, la funcionaria auguró un futuro exitoso para este proyecto, ya que se encuentra en un lugar estratégico donde las y los deportistas podrán cumplir sus sueños, gracias a que también existen entrenadoras y entrenadores de calidad. “Un gimnasio va más allá del entrenamiento, ya que se convierte en una segunda casa donde se forja el carácter, se demuestra de qué está hecho cada atleta y se construye el trabajo en equipo”, aseguró la titular de la dependencia.

Por su parte, el profesor Francisco Pliego Cortez refirió que el gimnasio “Team Cortez Boxing” buscará alejar a las juventudes de los malos hábitos. Asimismo, agregó que esta labor de consolidar a los nuevos talentos poblanos se realizará con el apoyo del Gobierno del Estado de Puebla y de la Secretaría de Deporte y Juventud.

Gracias al impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, las juventudes y deportistas cuentan con dos grandes aliados, quienes promueven programas y acciones que generan oportunidades reales para su desarrollo.

Te recomendamos: