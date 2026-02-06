BUAP y Fundación Green Carson abrigan a 270 familias

Como parte de una iniciativa de impacto social y ambiental, la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la BUAP y la Fundación Green Carson entregaron 250 frazadas elaboradas con PET reciclado a familias del Consejo de Mujeres Citlalitzin, en el municipio de Cuautempan.

La acción se realizó dentro de la colecta anual “Reciclar para abrigar”, programa que tiene como objetivo transformar residuos plásticos en artículos útiles para comunidades en situación de vulnerabilidad, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente y la economía circular.

De acuerdo con los organizadores, durante 2025 se lograron reunir 1.9 toneladas de envases de PET, los cuales fueron procesados y convertidos en hilos para la confección de las frazadas. Gracias a este esfuerzo, se benefició de manera directa a 270 familias de la región, que ahora cuentan con un apoyo para enfrentar la temporada de frío.

En esta edición también participaron empresas como Green Carson Company and Foundation, Super Track y Home Depot, que se sumaron a la iniciativa con el fin de impulsar acciones de responsabilidad social y protección ambiental.

Con este tipo de proyectos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable, el fortalecimiento del tejido social y el apoyo a las comunidades más necesitadas del estado.

