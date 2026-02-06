BUAP ofrecerá consultas gerontológicas abiertas al público

Con el objetivo de brindar atención integral a los adultos mayores y fortalecer la formación de profesionales de la salud, la Facultad de Enfermería de la BUAP pondrá en marcha consultas abiertas al público a partir del próximo 23 de febrero en el Laboratorio de Envejecimiento Saludable, un espacio dedicado a la atención especializada y a la investigación.

El doctor Luis Mario Fernández Loyo, coordinador del laboratorio, explicó que esta iniciativa se basa en el enfoque de envejecimiento saludable promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante intervenciones integrales en distintos ámbitos.

Detalló que el objetivo principal del laboratorio es contribuir a una mayor funcionalidad de este sector de la población. “El objetivo de una consulta gerontológica es conocer a la persona mayor, conocer cuáles son sus objetivos de funcionalidad y con ello trazar un bienestar para su salud”, señaló.

El laboratorio contará con diversas áreas de atención, entre ellas evaluación funcional, estimulación cognitiva, intervención social, activación física y un área especializada en investigación sobre envejecimiento. Cada una está diseñada para atender necesidades específicas y prevenir problemas como el deterioro cognitivo o las caídas.

Las consultas se ofrecerán los lunes de 7:00 a 9:00 horas, además de los martes de 14:00 a 16:00 horas. Para garantizar el mantenimiento de la infraestructura y la calidad del servicio, se estableció un costo de recuperación de 30 pesos por consulta.

El Laboratorio de Envejecimiento Saludable se encuentra ubicado en las instalaciones de la Facultad de Enfermería, en la colonia Volcanes, Avenida 25 Poniente. Con este proyecto, la BUAP reafirma su compromiso con el bienestar de los adultos mayores y con la formación de profesionales capacitados para atender este creciente sector de la población.

