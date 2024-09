UDLAP vincula a estudiantes con organizaciones del sector privado y social

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizó la 5ª Feria de Prácticas y Servicio Social, un espacio que celebra la colaboración y el compromiso con el desarrollo de los estudiantes a través de la vinculación con organizaciones del sector privado y social. Gracias a estas alianzas, en Primavera 2025 se verán beneficiados más de 800 estudiantes de Prácticas en la Profesión y alrededor de 600 estudiantes para servicio social.

“Hoy nos reunimos con un propósito muy claro, unir esfuerzos, compartir conocimientos y sobre todo tender puentes entre las distintas organizaciones que día a día trabajan para formar a los futuros líderes de México. Quiero aprovechar este momento para agradecer la presencia de las 38 organizaciones pertenecientes al sector privado y social, así como la oportunidad que brindan a nuestros estudiantes de participar en proyectos de desarrollo profesional”, comentó el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP.

El objetivo de esta feria es generar vínculos y alianzas con distintas empresas de diferentes sectores, es por eso que en esta edición se contó con una muestra representativa de la gran variedad de opciones con las que cuentan los estudiantes de la UDLAP para realizar sus prácticas y servicio social. Dentro del marco de la 5ª feria se realizó una plática de Volkswagen de México, un taller de AUDI y una actividad lúdico-educativa por parte de FORVIA. Además, ANCABE llevó a cabo un reclutamiento en sitio para cubrir las vacantes de prácticas para FORVIA. Como extensión de la feria, la próxima semana, Volkswagen de México tendrá un reclutamiento especial para estudiantes internacionales.

Algunas de las empresas participantes en la 5ª Feria de Prácticas y Servicio Social fueron: Audi México, Fundación Ronald McDonald, Grupo Modelo, Grupo Oro, Grupo La Italiana, Grupo Lamosa, Quaker State, SKF, T-systems México, Volkswagen de México, Volkswagen Financial Services, Un techo para mi país México, así como Vínculos de apoyo para lograr la recuperación autista en Puebla.

Te esperamos hoy hasta las 15 h en la 5° Feria de Prácticas y Servicio Social, donde podrás conocer a las organizaciones con las que puedes participar a través de sus stands, simulaciones de entrevista, presentaciones, y mucho más. pic.twitter.com/SDD48cdAbi — UDLAP (@udlap) September 25, 2024

En entrevista, la Dra. María del Carmen Jiménez Munguía, directora de Control Escolar de la UDLAP, reconoció que esta iniciativa tiene como objetivo principal “crear un espacio donde los estudiantes y organizaciones colaboren para identificar y promover proyectos que beneficien a la comunidad y se puedan alinear los principios de formación académica y responsabilidad social que tiene nuestra comunidad universitaria”. En ese sentido, es necesario recordar que para que un estudiante de la UDLAP realice su servicio social debe contar con el 70% de unidades cursadas y aprobadas, no tener adeudos en alguna área de la UDLAP y contar con un seguro de gastos médicos mayores vigente.

En el tema de las vinculaciones para servicio social, la Dra. Jiménez destacó dos casos exitosos con Be the Match México e Ilumina mi vida A.C., organizaciones que cuentan con más de 5 años de vinculación con la UDLAP. En el caso de Be the Match, una estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales que desarrolló su servicio con ellos, al finalizar sus licenciaturas, se integró de manera formal a la organización y actualmente se desempeña como gerente regional, logrando sumar a más de 40 estudiantes UDLAP a los proyectos y un sin número de registros para donación de células madre por parte de la comunidad UDLAP. Por su parte, Ilumina mi vida, ganó un premio otorgado por CEMEX gracias al proyecto propuesto por una estudiante UDLAP.

Por su parte, la maestra Paola Soto Torres, directora de Prácticas en la Profesión de la UDLAP, explicó que este programa tiene la finalidad de preparar a los estudiantes para insertarse a la vida profesional: “Es una experiencia pre-profesional que tiene la intención de que los estudiantes consoliden las competencias que han desarrollado en sus demás materias, pero también que adquieran otro tipo de habilidades, sobre todo las blandas, que son las que les permitirán aprender a interactuar con otras personas y, sobre todo, que vean la realidad del mundo profesional”.

Como fruto de estas vinculaciones, los estudiantes de la UDLAP han sido parte de actividades que no sólo les han ayudado a continuar adquiriendo conocimientos, si no que los han colocado en los más altos peldaños de distintos concursos dentro de diversas industrias, así como la vinculación con proyectos de nivel profesional; además, “acabamos de tener hace un mes la visita de los altos ejecutivos de Volkswagen porque derivado de nuestro trabajo en el programa de prácticas nos están ofreciendo colaborar con ellos en otro tipo de proyectos de investigación a nivel académico”, explicó la Mtra. Soto.

Te recomendamos: