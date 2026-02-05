FCE entrega libros a estudiantes de preparatorias BUAP

El Fondo de Cultura Económica (FCE) entregó 57 paquetes de libros de la colección “25 para el 25” a estudiantes de nivel medio superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que participan en círculos y clubes de lectura.

La donación tiene como objetivo fortalecer el hábito lector entre jóvenes y promover la lectura en comunidad, como parte de una estrategia impulsada a nivel nacional para acercar la cultura a nuevos públicos.

En el acto protocolario estuvieron presentes Marilina Barona del Valle, gerente de Formación Lectora del FCE; la maestra Rosalinda Merino Calderón, encargada de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP, y Arturo Peña Guzmán, director de Educación Media Superior.

Durante su intervención, la maestra Rosalinda Merino agradeció la donación y llamó a los estudiantes a aprovechar los ejemplares recibidos. “Sigan viviendo la lectura, sigan disfrutando cada página, cada letra. Disfrútenlos, compártanlos, vívanlos, cada una de estas historias”, expresó.

Por su parte, Marilina Barona explicó que la colección “25 para el 25” es una iniciativa del Gobierno de México y del FCE, pensada especialmente para jóvenes, con obras de autores y autoras de distintos países de América Latina. Indicó que este proyecto contempla la distribución de más de dos millones de ejemplares.

Detalló que en Puebla se han fortalecido numerosos clubes de lectura y que, la entrega de colecciones completas, busca reforzar el trabajo comunitario en torno a los libros. “Un club de lectura son tres, cuatro, cinco o hasta cincuenta, hasta doscientas personas. Cuando se lee en comunidad, se potencia la lectura”, señaló.

Te recomendamos: