Ejecutan con 13 disparos a joven motociclista en Tehuitzingo

A plena luz del día y tras recibir 13 disparos, un joven fue ejecutado en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, hecho que derivó en el inicio de una investigación por parte de autoridades ministeriales.

El ataque fue reportado por vecinos de la calle Allende, en el Barrio Primera Sección, quienes alertaron a emergencias después de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

A su llegada, los elementos municipales confirmaron que un joven de 22 años, que viajaba a bordo de su motocicleta, fue atacado a disparos, por lo que cayó sin vida al asfalto. Su vehículo avanzó otros tres metros en la vialidad.

Te puede interesar: Enfrentamiento armado deja una persona sin vida en Tecamachalco

Momentos despúes, la madre del fallecido arribó a la escena, quien lo identificó como Francisco V., presuntamente dedicado a trabajar como obrero en la localidad.

El área fue resguardada por las autoridades, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias, confirmando que el masculino había recibido un total de 13 disparos.

#Seguridad 🚨 En el Barrio Sección Primera de Tehuitzingo un hombre de 22 años de edad identificado como Francisco V., fue ejecutado a disparos cuando viajaba en su motocicleta sobre la calle Allende.



La madre del occiso llegó a la escena del crimen donde identificó al… pic.twitter.com/qeuH1O9Md9 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 5, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: