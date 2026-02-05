Zacatlán alista convenio con la Universidad del Deporte de Puebla

El Ayuntamiento de Zacatlán sostuvo una mesa de trabajo con autoridades de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla, con el propósito de establecer un convenio de colaboración que permita fortalecer la práctica deportiva entre niñas, niños y adolescentes del municipio.

En la reunión participaron la presidenta municipal, Bety Sánchez, y el coordinador de Cultura Física y Deporte, Jorge Escamilla. Por parte de la institución educativa estuvieron presentes el secretario técnico, Juan Landeros, e Isidro Sánchez.

De acuerdo con las autoridades municipales, el convenio se firmará en los próximos días y abrirá la puerta a diversos beneficios, entre ellos becas, capacitaciones y conferencias impartidas por destacadas figuras del deporte a nivel nacional e internacional.

Las acciones contempladas abarcarán disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol y boxeo.

Las autoridades invitaron a los padres de familia y a la comunidad en general a mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se dará a conocer la fecha de la firma del convenio.

