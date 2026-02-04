En Zacatlán, se reúnen notarios de la Sierra Norte con consejero Jurídico e IRCEP

Zacatlán fue sede de la Reunión Regional de Notarios Públicos con el Instituto Registral y del Catastro del Estado de Puebla (IRCEP), donde se abordaron temas sobre las funciones, trámites y servicios, así como algunas dudas de los notarios sobre algunos procedimientos.

Esta reunión fue encabezada por el consejero Jurídico del Estado, Raúl Pineda; Ángel Pérez García, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Puebla; Enrique Martínez Romero, director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, además de la presidenta municipal, Bety Sánchez.

En esta reunión, hubo notarios de Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, entre otros municipios de la Sierra Norte de Puebla.

En su mensaje, Bety Sánchez agradeció que hayan elegido a Zacatlán como sede de esta importante reunión, demostrando que el municipio es ejemplo en cuanto al trabajo de los notarios, así como el vínculo con las instituciones del Estado.

“Sabemos que estas actividades se enmarcan en el cumplimiento de las instrucciones de nuestro gobernador constitucional, Dr. Alejandro Armenta Mier, orientadas a construir un gobierno eficiente, transparente y humanista, que priorice resultados concretos en beneficio de la población”, dijo.

Te recomendamos: