Padres de familia cierran primaria en Jopala por falta de docentes desde octubre

Madres y padres de familia de la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”, ubicada en la localidad de Buenos Aires, municipio de Jopala, determinaron cerrar las instalaciones del plantel ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras permanecer sin docentes desde octubre de 2025.

La escuela, perteneciente a la Zona Escolar 039 de Xicotepec de Juárez y a la CORDE Huauchinango, atiende a solo 23 alumnos; sin embargo, padres de familia señalan que los menores no reciben clases conforme a la normatividad educativa debido a la ausencia de un maestro frente a grupo, tras la jubilación de un profesor que laboraba en la institución desde hace varios años.

Indicaron que durante el periodo prejubilatorio del docente, desde octubre de 2025, no se asignó a ningún sustituto para el grupo “A”, pese a que las autoridades educativas se comprometieron a enviar a un maestro el jueves 15 de enero de 2026. No obstante, afirmaron que no hubo respuesta ni solución, acumulándose casi cuatro meses sin clases.

Los padres de familia señalaron que la situación ha afectado directamente la educación de niñas y niños de la comunidad, por lo que hicieron un llamado a la SEP estatal para que intervenga de manera inmediata.

Finalmente, advirtieron que la toma del plantel es una medida de presión ante la omisión de las autoridades educativas y que mantendrán el cierre hasta que se asigne formalmente un docente para atender a los alumnos.

Te recomendamos: