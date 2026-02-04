Armenta pide a pobladores no dejarse influenciar por “pseudolíderes” ambientales

El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió a pobladores no dejarse influenciar por “pseudolíderes” ambientales, a quienes exigió “no estorbar” en el desarrollo del Parque de Economía Circular en San José Chiapa ni en los proyectos para el saneamiento del Río Atoyac.

Al supervisar las obras que se realizan en San Matías Tlalancaleca para el rescate del río, el mandatario aseguró que su administración sí está trabajando para rescatar el medio ambiente, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acusó que algunos “pseudolíderes” utilizan el discurso ambiental para medrar con el caos, cobrar asesorías y frenar obras como plantas de tratamiento o centros de transformación de residuos, que son fundamentales para el rescate ambiental.

Por ello, exhortó a la población a “hacer conciencia”, no dejarse influenciar y conocer de primera mano los proyectos antes de oponerse a ellos.

#Puebla 🗣️ @armentapuebla_ realiza un recorrido de supervisión en obras para el saneamiento del Atoyac, donde exhortó a la población a no dejarse influenciar por "pseudolíderes" que impeidn el rescate del medio ambiente.



✍🏻 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/UDZol9TWPg — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 4, 2026

No obstante, garantizó pleno respeto a su derecho a la manifestación y libertad de expresión, pero insistió que no permitirá que intereses particulares frenen proyectos que buscan revertir años de contaminación y abandono ambiental.

“Si ellos (los pseudolíderes) no quieren rescatar el río, no quieren rescatar las barrancas que están llenas de basura y de escombro que tira la población, que sigan con su posición, pero que no estorben el proceso de progreso ambiental que está haciendo nuestra presidenta de la República”, expresó.

Alejandro Armenta adelantó que este año llegarán recursos significativos para fortalecer estas acciones, incluidas obras que no se realizaron en gobiernos pasados, como la planta de tratamiento en Huejotzingo que fue frenada por pobladores.

