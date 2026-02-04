Cae ex edil de Cuautempan por presuntas extorsiones

La madrugada de este 4 de febrero, autoridades ministeriales realizaron la aprehensión de Gerardo “N”, ex presidente municipal de Cuautempan, Puebla; quien presuntamente se encuentra bajo investigación por posibles vínculos con actividades ilícitas.

El operativo para su detención ocurrió en Tlacomulco, Tlaxcala, donde según el Registro Nacional de Detenciones, el ex funcionario que fue abanderado del PT, fue puesto bajo custodia en punto de las 5 horas con 31 minutos de este miércoles.

Posterior a ello, los agentes comenzaron el traslado de Gerardo hacia Puebla, donde fue requerido por un Juez de Control para iniciar su proceso legal, presuntamente por múltiples acusaciones de posible actividad delictiva en su vida política y diaria.

Tal vez te interese: Investigan a edil de Cuautempan por diversos delitos; está prófugo

La Fiscalía General de Estado de Puebla informó que esta aprehensión fue parte de una casación contra el ex funcionario por extorsión cometida contra un particular, a quien en al menos dos ocasiones habría obligado a firmar falsos contratos de compra venta de autos para apropiarse de sus unidades, bajo amenaza y aun siendo edil en funciones en 2024.

Es importante señalar que múltiples inmuebles del ahora detenido ya habían sido cateados con anterioridad por la Fiscalía General del Estado de Puebla, sin embargo, el funcionario solicitó 20 días de licencia a su puesto como edil en mayo del 2025 para lograr escapar.

Te recomendamos: