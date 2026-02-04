Condusef abre inscripciones para diplomado gratuito en educación financiera

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que se encuentra abierto el periodo de inscripciones para la generación 52 del Diplomado en Educación Financiera 2026.

El programa es gratuito, se imparte en línea, tiene valor curricular y está dirigido al público en general en México y el extranjero a partir de los 17 años.

El registro estará disponible del 3 al 26 de febrero de 2026 a través del sitio oficial: https://inscripcion-diplomado.condusef.gob.mx/.

📢 ¡Hoy abrimos inscripciones!



El Diplomado en Educación Financiera de CONDUSEF es gratuito, 100% en línea y abierto al público de México y el extranjero.



💡 Inscríbete aquí: https://t.co/pbADMYLP0h



Fortalece tus decisiones financieras. pic.twitter.com/pzD1BcKEt8 — CONDUSEF (@CondusefMX) February 3, 2026

Lo que tienes que saber

El diplomado tiene una duración de 150 horas distribuidas en tres módulos, diseñados para fortalecer las capacidades financieras de los participantes mediante herramientas prácticas que contribuyan a su bienestar económico y a una mejor administración de recursos.

Los únicos requisitos son contar con acceso a internet y una cuenta de correo electrónico.

El programa, que se ha consolidado como una estrategia de alto impacto en educación financiera, incluye fundamentos de educación e inclusión financiera, conocimiento del sistema financiero mexicano y herramientas para la planeación financiera personal, como ahorro, crédito responsable, inversión, seguros y preparación para el retiro.

Además, incorpora contenidos actualizados sobre emprendimiento, economía social y solidaria, digitalización de servicios financieros y prevención de fraudes, con el objetivo de promover una cultura financiera responsable y segura.

Te recomendamos: