México exige frenar subasta de 80 piezas arqueológicas en EU

La Secretaría de Cultura exigió la suspensión de una subasta programada en Colorado, Estados Unidos, tras la identificación de 80 piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio cultural.

La titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó los objetos dentro de una venta organizada por Artemis Fine Arts.

La funcionaria señaló que las piezas fueron localizadas en la subasta denominada “Fine/Visual Art, Ancient, Ethnographic Art”, programada en Louisville, Colorado, donde se ofrecen diversos objetos.

Ante esta situación, el gobierno mexicano inició las acciones correspondientes para exigir la suspensión de la comercialización de las piezas y gestionar su posterior restitución al Estado mexicano.

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Curiel de Icaza recordó que los bienes arqueológicos son propiedad de la Nación, por lo que tienen carácter inalienable e imprescriptible conforme a la legislación vigente en materia de patrimonio cultural.

Asimismo, sostuvo que el patrimonio cultural mexicano no debe ser objeto de lucro ni de apropiación, y afirmó que su protección constituye una responsabilidad permanente del Estado mexicano.

El INAH ha señalado en casos similares que la exportación de bienes arqueológicos mexicanos está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del país deriva de una extracción ilícita.

Desde 2018, México ha recuperado alrededor de 16 mil 500 piezas arqueológicas e históricas mediante acciones legales y diplomáticas emprendidas en ciudades como Nueva York, París y Roma.

Especialistas del @INAHmx identificaron 80 piezas arqueológicas de origen mexicano en la subasta “Fine / Visual Art, Ancient, Ethnographic Art”, organizada por Artemis Fine Arts en Louisville, Colorado, Estados Unidos, y que se celebra el día de hoy.



Al tratarse de bienes… pic.twitter.com/AYCz17Hc1V — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) June 5, 2026

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