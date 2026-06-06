Rescatan a jaguar en Michoacán tras presunta posesión ilegal

Un cachorro de jaguar fue rescatado por autoridades de Michoacán en el municipio de Zitácuaro, donde una mujer que lo transportaba no pudiera demostrar la legal posesión del ejemplar, una especie protegida y considerada fundamental para los ecosistemas del país.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el aseguramiento se realizó como parte de una investigación relacionada con la posible posesión ilegal de fauna silvestre.

Durante un operativo, agentes detectaron a una mujer que trasladaba al felino en una transportadora colocada en una camioneta. Al solicitar documentación correspondiente, la conductora no presentó los permisos requeridos por la legislación ambiental vigente.

Como resultado, las autoridades detuvieron a la mujer y aseguraron el vehículo y el cachorro jaguar, mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar el origen y situación legal del animal.

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El felino quedó bajo resguardo de las instancias especializadas en vida silvestre, donde recibirá atención veterinaria y los cuidados necesarios para garantizar su bienestar.

Las autoridades señalaron que se mantiene abierta una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con la protección de la biodiversidad y el manejo ilegal de fauna silvestre.

El caso pone nuevamente en el centro de atención la importancia de proteger las especies silvestres y de contar con la documentación correspondiente para su posesión, especialmente cuando se trata de animales considerados emblemáticos para la conservación de la biodiversidad mexicana.

Editor: Arturo Medina

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