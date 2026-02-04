Menor con motoneta es detenido por impactar a peatones en Atlixco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, atendió un hecho de tránsito con personas lesionadas registrado en la avenida Independencia, esquina con 9 Poniente, en la colonia Centro.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar tras ser alertados vía radio, donde ya se encontraban Bomberos y Paramédicos brindando atención prehospitalaria.

De acuerdo con los primeros reportes, una motoneta azul impactó a varios peatones cuando intentaban cruzar la avenida, presuntamente al salir de forma intempestiva detrás de un autobús detenido. En el sitio se localizó a un menor lesionado y a otras personas afectadas.

Testigos señalaron como responsable al conductor de la motoneta, un menor de edad, quien fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal por su probable responsabilidad en el delito de lesiones culposas, informándole sus derechos.

Dos menores lesionados fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, acompañados por un familiar. La motoneta fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal correspondiente.

