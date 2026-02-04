Presentan convocatoria para reclutar a personal de la SSC en Puebla

Con la finalidad de reforzar la seguridad en el municipio de Puebla y abonar a la tranquilidad de los ciudadanos, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, presentó la convocatoria para el reclutamiento de personal para que formen parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo a las instrucciones del presidente municipal, el objetivo es reforzar la corporación con más personal de vigilancia y prevención que garantice la tranquilidad de los habitantes.

Entre los múltiples beneficios que brinda la SSC, al convertirse en Policía de la Ciudad (hombre, mujer), se les darán todas las facilidades para que puedan continuar sus estudios académicos (nivel superior, licenciatura, maestría y/o doctorado).

Las y los Policías podrán obtener becas académicas para sus hijos. Incremento salarial. Estabilidad laboral. Durante su curso de Formación Inicial, beca económica, alimentos.

Al momento de concluir y aprobar el curso, generarán derechos para recibir prestaciones de ley como: salario competitivo, Prestación para la adquisición de vivienda. Ascensos y estímulos.

Resultados positivos ante la implementación de estrategias de seguridad

En conferencia de prensa encabezada por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez, y el de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, se dieron a conocer los resultados de la implementación de diversas estrategias, que tienen como objetivo brindar protección a las y los habitantes de la capital del Estado, además de reconstruir el tejido social.

Del 27 de enero al 2 de febrero, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) brindó 4 mil 594 auxilios, lo que representa 641 atenciones diarias, con un tiempo promedio de respuesta de 7:05 minutos.

De igual forma, se implementaron ocho operativos Centinela en 72 puntos de inspección, donde 996 vehículos -entre motocicletas y automóviles- fueron inspeccionados, dando como resultado 195 unidades con estatus irregular, mismas que fueron enviadas al depósito vehicular; asimismo, se efectuaron tres infracciones.

Además, se llevaron a cabo 120 operativos Transporte Seguro en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta entre Estado y Municipio, donde 2 mil 907 personas se inspeccionaron en 730 unidades, de más de 100 rutas del servicio público.

En este mismo periodo se desplegaron siete operativos Angelópolis, donde dos personas originarias de Colombia y una de Venezuela fueron rescatadas. Además, se consultaron a 13 personas, se inspeccionaron seis vehículos y seis motocicletas fueron enviadas al depósito vehicular, y se realizaron 66 infracciones por diversos hechos de tránsito.

En cuanto a operativos Alcoholímetro, se implementaron seis, inspeccionando a 99 personas y vehículos, se enviaron 14 unidades al depósito vehicular, y se levantaron dos infracciones.

También se realizaron tres operativos contra “arrancones” sobre Bulevar Hermanos Serdán y Avenida 15 de Mayo, donde 13 personas fueron inspeccionadas, seis vehículos consultados en su estatus y seis unidades fueron enviadas al depósito vehicular.

De igual manera y con la finalidad de generar entornos seguros para la ciudadanía, se implementaron operativos interinstitucionales, por lo que derivado de estrategias encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito se aseguraron 96 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas, 31 vehículos fueron identificados, de los cuales 15 fueron recuperados y 16 involucrados en diversas conductas delictivas. Además, se reportó la detención de 79 personas, 14 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, dos al Ministerio Público para Adolescentes, 59 al Ministerio Público del fuero común y cuatro más al MP Federal.

En cuanto a acciones de Atención a Víctimas, a través del área de Búsqueda de Personas, fueron localizadas 10 personas. Finalmente, la Dirección de Protección Civil Municipal, reportó 86 apoyos prehospitalarios, atendió 25 incendios y nueve accidentes vehiculares.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, refrenda su compromiso de fortalecer la atención inmediata y salvaguardar la integridad de las y los poblanos, mediante una respuesta oportuna y eficiente ante cualquier emergencia.

Te recomendamos: