Pepe Chedraui inicia rehabilitación de calle Francisco I. Madero

Como parte de la estrategia integral #CallesAl100, el presidente municipal, Pepe Chedraui, inició los trabajos de rehabilitación vial de la calle Francisco I. Madero en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, los cuales beneficiarán a más de 6 mil 300 habitantes.

En su mensaje el edil capitalino mencionó que la intervención de esta vialidad es una acción estratégica para el desarrollo de esta demarcación, ya que conecta diversos puntos de interés comunitario, entre ellos planteles educativos, espacios de atención ciudadana, templos religiosos y rutas de transporte público que diariamente son utilizados por cientos de personas.

“Mi gobierno está al servicio de las y los poblanos. Por ello, construimos calles integrales que permitan fortalecer la conexión entre nuestras comunidades”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez aseveró que la visión humanista del gobierno encabezado por el alcalde Pepe Chedraui permite trabajar en estrecha coordinación con la ciudadanía y obtener mejores resultados.

“Pepe Chedraui es un alcalde que trabaja las 24 horas del día, su compromiso de servir a Puebla Capital es total”, puntualizó.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que como parte de los trabajos se realizarán labores de modernización de drenaje y agua potable, construcción de subrasante, base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias en una superficie total de 7 mil 33 metros cuadrados.

“Estaremos colocando carpeta asfáltica en una longitud total de 685 metros con un ancho de vialidad de 6.3 metros y un área de pavimento de 4 mil 394 metros cuadrados”, añadió.

Con acciones como estas, el alcalde Pepe Chedraui refrenda su compromiso con la dignificación de las juntas auxiliares.

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