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jueves, junio 25, 2026
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Detienen a hombre tras amenazar a su expareja en Atlixco

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvo a un hombre identificado como Hugo N., señalado por presuntamente agredir físicamente y amenazar con un arma de fuego a su expareja en la colonia San Juan Castillotla, informó la dependencia.

Los hechos fueron reportados al número de emergencias por una menor de edad, quien solicitó apoyo al presenciar la agresión dentro de su domicilio. Al arribar al lugar, los elementos municipales entrevistaron a la víctima, quien señaló directamente al agresor.

Durante la intervención, los policías aseguraron un arma corta calibre .25 milímetros que presuntamente habría sido utilizada para amenazar a la mujer. Hugo N. fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial por el delito de violencia familiar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que mantiene una política de cero tolerancias ante cualquier acto de violencia contra las mujeres, y que trabaja permanentemente para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias atlixquenses.

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