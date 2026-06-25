Programa Agua para el Bienestar es gratuito: Laura Artemisa

El programa Agua para el Bienestar Por Amor a Puebla es gratuito y ninguna persona o grupo puede condicionarlo, el vital líquido debe llegar a todas las personas para cumplir con un derecho fundamental, aseveró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Al supervisar la entrega de agua potable en la colonia Barranca Honda -al norte de la ciudad de Puebla-, Laura Artemisa García explicó que el programa fue implementado por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier, por lo que pidió a las vecinas y vecinos que si alguien los presiona para que paguen o intentan condicionar el servicio, lo reporten inmediatamente.

La secretaria mencionó que el programa Agua para el Bienestar Por Amor a Puebla tiene como propósito cumplir con un acto de justicia social y garantizar este derecho a 36 mil familias de la capital y municipios conurbados que llevan años sin recibir una gota, pero lamentablemente ya tiene un “adeudo” de entre 10 y 14 mil pesos con Agua de Puebla.

Alejandra Téllez Pérez, vecina beneficiada señaló que desde hace 27 años vive en esta colonia y para tener el vital líquido tiene que comprar una pipa semanal y juntar el agua de lluvia, además de que las gestiones realizadas para la solicitud del servicio ante Agua de Puebla siguen sin tener respuesta, mientras que en otras calles ya cuentan con un aviso de adeudo de 14 mil pesos sin que les llegue una gota de agua.

Tras manifestar que hace unas semanas recibió un tinaco de almacenamiento y ahora ya tiene agua para las siguientes semanas, Alejandra Téllez agradeció el apoyo al gobernador Alejandro Armenta Mier por mirar a las colonias olvidadas que llevan años sin recibir atención.

Antes, Laura Artemisa García sostuvo un encuentro con los encargados de operar las pipas y los delegados a quienes invitó a brindar un servicio de calidad, con calidez, porque las familias llevan años sin tener agua y por lo tanto merecen un trato digno. Llamó a trabajar en equipo para hacer un reparto eficiente y transparente en beneficio de quienes más lo necesitan.

Consideró que el programa tendrá excelentes resultados si se hace llegar a los hogares que más lo necesitan, si se atiende bien a la gente, porque no es justo que muchas poblanas y poblanos esperaron por años tener acceso a lo que es un derecho y no un privilegio.

Con este programa se cumple con el humanismo mexicano y la justicia social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum para todas las familias, con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta.

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