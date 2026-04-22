Entregan tarjetas del Bienestar a adultos mayores y mujeres en Puebla

Más de 767 mil personas en Puebla recibieron tarjetas de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar, como resultado de la coordinación entre el Gobierno de México y el del Estado de Puebla, como un eje fundamental para fortalecer a las familias, bajo el modelo humanista impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador subrayó que estos apoyos forman parte de una política integral que beneficia a cerca de un millón y medio de poblanas y poblanos, al considerar también programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, becas educativas y apoyos para personas con discapacidad. “Este es un gobierno humano que reconoce el esfuerzo de nuestras abuelitas, abuelitos, mujeres y jóvenes”, afirmó.

Asimismo, Alejandro Armenta Mier anunció acciones complementarias para facilitar el uso de las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante capacitaciones voluntarias, para evitar traslados innecesarios y reducir riesgos, además de promover el uso de tecnología en operaciones cotidianas. También informó sobre la ampliación de espacios de atención integral como las Casas del Abue, destinadas al bienestar de las personas adultas mayores.

Por su parte, Rodrigo Abdala destacó que tan solo el programa de adultos mayores genera una derrama económica superior a 23 mil 400 millones de pesos anuales en Puebla, mientras que Mujeres Bienestar aporta más de 2 mil 800 millones de pesos al año, recursos que llegan de manera directa a las familias, lo que fortalece la economía local y garantiza derechos sociales establecidos en la Constitución.

Durante el evento, en trabajo conjunto con el delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Rodrigo Abdala Dartigues, y la secretaria de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, se informó que en Puebla 616 mil adultos mayores reciben una pensión bimestral de 6 mil 400 pesos, mientras que 151 mil mujeres de entre 60 y 64 años son beneficiarias del programa Mujeres Bienestar con 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Asimismo, las y los beneficiados subrayaron que estos programas les permiten vivir con mayor seguridad y esperanza, y reconocieron el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta Mier por impulsar políticas públicas que colocan a las personas adultas mayores y a las mujeres en el centro del desarrollo social.

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