Omar Muñoz entrega 73 aparatos a personas con discapacidad

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó 73 aparatos funcionales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad o movilidad limitada.

Ante las y los beneficiarios, el edil destacó que esta acción va más allá de la entrega de apoyos, al impactar directamente en el bienestar de las familias: “No solo se entregan 73 aparatos, se apoya a 73 familias; mejorar la movilidad de una persona es elevar la calidad de vida de todo su entorno”.

Señaló que su administración mantiene una visión enfocada en fortalecer el núcleo familiar como base de la sociedad: “Cuando fortalecemos a las familias, fortalecemos el tejido social”, por lo que reiteró el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables.

Subrayó que el gobierno local se mantiene cercano a la ciudadanía, escuchando y atendiendo sus necesidades, con el objetivo de brindar respuestas oportunas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, informó que con esta tercera entrega ya suman más de 400 familias beneficiadas con aparatos funcionales, a través de recurso propio y en coordinación con distintas áreas de la administración y programas estatales.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, señaló que en el organismo se trabaja de manera permanente para atender a quienes más lo necesitan; “cada apoyo que entregamos representa una oportunidad para mejorar la vida de las personas y fortalecer a sus familias”.

Los apoyos entregados fueron:

47 sillas de ruedas para adulto

1 silla de ruedas infantil

1 silla PCI

17 bastones

6 andaderas

1 par de muletas

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