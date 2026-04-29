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martes, abril 28, 2026
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Pelea por propiedad culmina en posible feminicidio en La Libertad

Por:
Jesus Zavala
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Mujer habría sido asesinada por su esposo en junta auxiliar La Libertad.

Al interior de una vivienda ubicada en la Junta Auxiliar de La Libertad, una mujer fue atacada con un objeto punzocortante por su propio esposo, lesiones que, sumadas a una condición clínica de la víctima, culminaron en la defunción de la fémina de 75 años de edad; todo, aparentemente por la disputa de una propiedad.

El caso comenzó cuando una persona llamó al 911 reportando que su madre se encontraba inconsciente dentro del inmueble 604 de la 2 Norte, sitio donde Dolores “N” fue atacada por su esposo Francisco, con un desarmador.

Según los testigos y familiares de ambos adultos mayores, Francisco estaba discutiendo con su esposa por la tenencia legal de una propiedad, momento en que el hombre tomó el desarmador y le realizó dos puñaladas en la espalda y pecho a la víctima.

Aunque las lesiones no parecían graves, el sangrado no se detenía debido a que Dolores padecía de diabetes, por lo que fue llevada al Hospital San Alejandro.

Sin embargo, poco después de su arribo, Dolores perdió la vida por complicaciones en la atención de sus heridas, por lo que agentes ministeriales acudieron al nosocomio para realizar el levantamiento del cuerpo. Por su parte, la Policía Municipal resguardó el domicilio donde se dio la agresión, pero el victimario ya había escapado.

Además, poco después, una nueva llamada alertó a las autoridades sobre una riña en la propiedad de La Libertad, donde al menos nueve personas se vieron involucradas, por lo que una segunda ocasión las autoridades llegaron a resguardar la zona y disuadir cualquier conflicto.

El levantamiento del cadáver concluyó cuando el cuerpo de Dolores fue ingresado al anfiteatro, mientras que su esposo es buscado como posible feminicida y se espera llevarlo ante el Ministerio Público para conocer su situación legal.

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