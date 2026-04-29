DIF San Pedro Cholula acerca Festival Tlazopilli a niñas y niños

En el marco del Día de la Niñez, el DIF Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, continúa acercando el Festival Tlazopilli a las juntas auxiliares del municipio, llevando alegría, juguetes y momentos de felicidad a la niñez cholulteca.

Con show de payaso y brincolines, las y los niños de las juntas auxiliares de San Juan Tlautla, San Sebastián Tepalcatepec, San Diego Cuachayotla, San Cristóbal Tepontla y San Matías Cocoyotla esperaron el arribo del DIF Municipal para la entrega de sus juguetes, acompañados del saludo y afecto de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández.

Las y los presidentes auxiliares reconocieron a la presidenta municipal y al DIF por brindar momentos de diversión a las y los menores, destacando que son parte fundamental de la sociedad y de cada una de las comunidades del municipio.

Al respecto, Lupita Fernández señaló que, además de estas actividades, la administración municipal tiene como objetivo atender las causas, por lo que invitó a madres y padres de familia a estar pendientes de los programas que ofrece el DIF Municipal, como “Amoxtli”, mediante el cual se entregan mochilas y útiles escolares a niñas y niños de preescolar.

Finalmente, destacó que estas acciones tienen como objetivo fortalecer el tejido social y familiar, así como contribuir al sano desarrollo de la infancia, reiterando que hoy San Pedro Cholula cuenta con un gobierno de puertas abiertas y cercano a la ciudadanía.

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